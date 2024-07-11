نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقف.. أحمد عز يستأنف تصوير فيلم فرقة الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفنان أحمد عز تصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم فرقة الموت وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الدين.

ويعكف الفنان أحمد عز على تصوير فيلم فرقة الموت خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لعرضه خلال صيف عام 2025.

وعن سبب إيقاف التصوير، كان بسبب انشغال الفنان أحمد عز بعرض مسرحية ملك والشاطر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، والتي انتهى من عرضها في الأيام الماضية.

أبطال فيلم فرقة الموت

ويشارك في فرقة الموت بجانب أحمد عز، كل من: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، خالد كمال، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، محمد عبد العظيم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

قصة فيلم فرقة الموت

في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط عمر، الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

أحداث فيلم ولاد رزق



تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.





أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى. وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.