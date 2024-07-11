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أحمد جودة - القاهرة - النجمة إليسا تُثير الجدل مجدداً.. "المساكنة خطوة مهمة لتخفيف الطلاق"

أثارت تصريحات النجمة اللبنانية إليسا الجدل حول المساكنة، وذلك خلال ظهورها في برنامج "بيت السعد" مع الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

فقد أعلنت إليسا تأييدها للمساكنة كخطوة مهمة لتخفيف نسب الطلاق المرتفعة، مُعتبرةً أن عدم التعايش المشترك قبل الزواج يعتبر أحد أسباب الطلاق الرئيسية.

وتباينت آراء الشقيقين أحمد وعمرو سعد مع إليسا، حيث اعتبروا المساكنة سلوكًا غربيًا مُخالفًا للتقاليد العربية والمصرية، ويجب عدم الانجراف وراءه.

وتأتي هذه التصريحات لتُعيد الجدل حول المساكنة في المجتمعات العربية، حيث تُعدّ قضيةً شائكة تُثير نقاشًا واسعًا.

النجمة إليسا تُثير الجدل مجددًا.. "المساكنة خطوة مهمة لتخفيف الطلاق"

تفاصيل برنامج "بيت السعد"

يقدم النجمان عمرو سعد وأحمد سعد برنامج "بيت السعد"، من إخراج محمد سامي وإنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن "صّباح إخوان"، ويرأس تحريره محمد الشواف. يُعرض البرنامج أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، ويُعتبر الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث يتناول لقاءات ممتعة مع نخبة من أبرز نجوم العالم العربي، تتضمن غناءً، تمثيلًا، وحوارات جادة وعفوية.

ضيوف برنامج "بيت السعد"

في كل حلقة، يستضيف عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا لمناقشة قضايا اجتماعية وإنسانية متنوعة، ويسمعان رأيه في عدد من المواضيع. تتضمن الحلقات فقرات متنوعة يستعرض فيها الضيوف مهاراتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى فقرات تكشف تفاصيل من حياتهم الشخصية وبداياتهم وأحداث أثرت في مسيرتهم الفنية.

تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية بين النجوم، مما يبرز الجوانب الطبيعية لشخصياتهم. كما يتضمن البرنامج أغاني حصرية يُغنيها أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، بالإضافة إلى مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه، مصحوبة بموسيقى تصويرية.