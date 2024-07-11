نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش بحب عمليات التجميل.. أبرز تصريحات آمال رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة آمال رمزي عن بعض التفاصيل والأسرار في حياتها وعن زيجاتها وسيب عدم إنجابها ومراعاتها لأبناء أشقائها، وذلك في وداخلة هاتفية لبرنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد.





أبرز تصريحات آمال رمزي

_ أجهضت 15 مرة ولم أشعر بالندم وتزوجت ٣ مرات



_ رفضت الإنجاب وزوجي الأخير قالي هضربك بالرصاص لو مخلفتيش



_ تم تلفيق قضية دعارة لي وقاضي المحكمة برئني منها لعدم وجود الأدلة



_ عبد الحليم حافظ لم يتزوج من سعاد حسني بسبب مرضه



_ أحمد رمزي أعطاني اسمه وكان يعاملني بكل حب وسناء جميل قالت لي (أكلتيني في المشهد ده)



_ لم أغضب من عادل إمام وأحمد زكي أعطاني دور صديقة صفية العمري وأخدت أجر كبير



_ مش بحب عمليات التجميل ولكن مع "البوتكس" ومفيش حاجه اسمها سينما نظيفة



_ في وقت معين كنت عاوزه أخلف ولكن محصلش نصيب "ربنا كان بيقولي مش بمزاجك"



_ أنا مع المايوه والقبلات في السينما.. وميمي جمال وفريدة سيف النصر بيشاركوا في أعمال كثيرة (مش عارفه بيعملوا إيه)



_ زوجي الجواهرجي كنت بحبه أكثر من أزواجي الآخرون وكان في بينا قصة حب

_ الفنان الراحل أشرف عبد الغفور رفض يبوسني علشان كان متدين وقالي (مش هينفع أبوسك)



_ نور الشريف أطلق علي لقب "الفنانة الجريئة" وغضبت منه وقتها وبعد وقت فهمت معنى اللقب

_ المخرج كمال صلاح الدين كان بيغير عليا أوي واكتشفت إنه بيخوني وسامحته



_ كان في منتج سوري عاوز يتجوزني وكنت متزوجة من المخرج كمال صلاح الدين في نفس الوقت



_ لن أعتزل التمثيل ونادية الجندي ست حلوه وشيك وطفله من جوه

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.