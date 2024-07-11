نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سليم لـ دوت الخليج الفني: كنت بسعى للتعاون مع تامر حسني من سنين وسعيد بنجاح جامدين جامدين (حوار ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الشاعر الغنائي محمود سليم نجاحات كثيرة مع عدد من المطربين لكن حلم التعاون مع نجم الجيل تامر حسني كان يراوده منذ سنتين ليتحقق مؤخرًا بالتعاون في أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي حقتت نجاح كبير جدًا.



وحاور دوت الخليج الفني الشاعر محمود سليم ليكشف عن تفاصيل التعاون مع تامر حسني وموقفه من الراب والمهرجانات

وإليكم نص الحوار:



في البداية مبروك نجاح جامدين جامدين.. حدثنا عن فكرة تعاونك مع تامر حسني ؟



التعاون مع تامر حسني ممتع جدًا، وكان تعاون بسعى له من سنين كتير والحمد لله ربنا وفقنا بأغنية (جامدين جامدين )، وجاء التعاون عن طريق صديقي الملحن تيام علي، أرسل لي لحن الأغنية وطلب مني العمل عليها بـ شكل ولون تامر وبالفعل عملتها بالشكل اللي الناس سمعته وسمعهاله والحمد لله عجبته جدًا.



من أين أتت لك فكرة أغنية "جامدين جامدين" ؟



ديمًا الناس تحب الكلام المواكب للجيل وحاولت على قد ما أقدر أقدم حاجة تكون دمها خفيف وتكون بها طاقة إيجابية



الجمهور أشاد بكلمات الأغنية جدا لكن كان هناك اعتراض عن كونها لم تقدم في صورة فيديو كليب.. فما رأيك في هذا ؟



بشكر طبعًا كل من أشاد بالأغنية ومبسوط جدًا بردود الأفعال، وكنت اتمني أكيد أن تكون في شكل ڤيديو كليب، لكن ده قرار راجع لتامر نفسه، والحمد لله ده مقصرش على نجاحها.

هل من الممكن أن تغير اللون وتقدم أغنية راب أو مهرجانات ؟



المهرجانات والراب شكل بقى مفروض علينا حاليًا وله شريحة جمهور كبيرة، لكن أنا مش بفضل اللون ده من الأغاني



هل الأغاني التي تكتبها تأتي اليك من مواقف حولك أم مجرد أفكار تتوارد إلى ذهنك وتنفذها في شكل أغنية ؟

أفكار الأغاني تأتي من الأثنين سواء موقف أو فكرة أتت بخيالي وعملت عليها موضوع



مين حابب تتعاون معاه من المطربين ؟

الحقيقة أنا معنديش مطرب مفضل لكن بحب أي حد بيعمل فن حلو وأكيد فيه مطربين كتير نفسي اتعاون معاهم زي الفنان رامي صبري وأنغام ومحمد منير وأكيد الهضبة عمرو دياب

هل لديك أعمال جديدة الفترة المقبلة ؟



فيه أكيد أكتر من حاجة الفترة الجاية إن شاء الله اتمنى تعجبكم