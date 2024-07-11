نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادت إلى منزل عائلتها.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تصالحها مع طليقها الفنان حسام حبيب في النيابة، مساء أمس، وذهابها إلى منزل عائلتها.

وكتبت محمد عبد الوهاب منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: نأبك جيه على شونة يا "سبوبة" وروحت بردو على بيتنا.

ومن المقرر أن تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للمصحة لاستكمال علاجها من أدوية الاكتئاب النفسي التي كانت تتناولها، كما أن تواجه العديد من المشاكل بسبب زيادة الوزن.

تصالح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل شقتها بالتجمع الأول، كما أمرت بسرعة التحري حول الواقعة واستدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب للاستماع لأقوالها.

وكان قد طلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب في الواقعة، لسماع روايتها للأحداث، مع سماع أقوال شهود العيان، واستدعاء ابنة شيرين، كما تم اصطحاب حسام حبيب لمعاينة شقة شيرين.

وحضرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى النيابة وهي مرتدية ترينج أسود ونظارة سوداء وأخفت وجهها بشكل كامل لمنع تصويرها أو رؤيتها خلال تواجدها داخل مقر النيابة العامة بالتجمع الخامس.

واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب



حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضرا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد طليقها الملحن حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وكدمات وسحجات وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

حيث ذكرت في بلاغها رقم 7155 جنح التجمع الأول، إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها.

وبإحضار المشكو في حقه تم تصالح شيرين عبد الوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب وذلك بعدما وقع الطرفين على تصالح، وتعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

