نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. محمد منير يحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد منير لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها في مهرجان العلمين، يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، وذلك بعد غياب طويل بعدما تعرض لوعكة صحية.

أسعار تذاكر حفل محمد منير

وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر حفلة الكينج، وجاءت الأسعار منقسمة لفئتين كالتالي:_

الأولى العادية بـ600 جنيه.

الثانية الطاولات، وهي تكفي 10 أفراد بـ80 ألف جنيه.

أغاني محمد منير

ومن المقرر أن يقدم محمد منير مجموعة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "في عشق البنات، للي، شئ من بعيد، بتبعديني، حارة السقايين، يونس".

الجدير بالذكر إنه من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة على مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.