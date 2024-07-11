أحمد سعد يروج لأغنيته مع إليسا "حظي من السما" غدا

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد سعد لاغنيته مع المطربة إليسا غدا من برنامج “ بيت السعد” الذي يشاركه فيه شقيقه النجم عمرو سعد من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق سعد قائلا:' استنوا أغنية حظي من السما من برنامج بيت السعد".

أثارت تصريحات النجمة اللبنانية إليسا الجدل حول المساكنة، وذلك خلال ظهورها في برنامج "بيت السعد" مع الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

فقد أعلنت إليسا تأييدها للمساكنة كخطوة مهمة لتخفيف نسب الطلاق المرتفعة، مُعتبرةً أن عدم التعايش المشترك قبل الزواج يعتبر أحد أسباب الطلاق الرئيسية.

وتباينت آراء الشقيقين أحمد وعمرو سعد مع إليسا، حيث اعتبروا المساكنة سلوكًا غربيًا مُخالفًا للتقاليد العربية والمصرية، ويجب عدم الانجراف وراءه.

وتأتي هذه التصريحات لتُعيد الجدل حول المساكنة في المجتمعات العربية، حيث تُعدّ قضيةً شائكة تُثير نقاشًا واسعًا.