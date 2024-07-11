تفاصيل شخصية محمد ممدوح في فيلم "إكس مراتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل شخصيته في فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السنمائية يوم 24 يوليو الجاري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "ممدوح" البوستر الدعائي الرسمي له في الفيلم، وعلق عليه قائلا:" العجوز اللي مش سايب حد في حاله، فيلم إمس مراتي يوم 24 يوليو في جميع السينمات ".



أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"



ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.



أحداث فيلم "إكس مراتي"



وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

آخر أعمال محمد ممدوح



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح الفنية، هو فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.



أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"



شارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح، محمد فراج،أحمد عيد، ريم مصطفي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، غيرهم، ومن إخراج عمرو عرفة.



أحداث فيلم "أهل الكهف"



تدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.