نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري بطل أمام مي عمر "إش إش " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة مي عمر بمسلسل جديد خلال السباق الرمضاني المقبل تحت عنوان “ إش إش” من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما ذكرت مصادر صحفية مشاركة الفنان ماجد المصري في العمل ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة.

تصدر اسم الفنان ماجد المصرى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن خبر مرض زوجته رانيا أبو النصر، وطالب متابعيه الدعاء لها، حيث نشر صورتها من المستشفى وكتب: "يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة.. برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل"

تزوج الفنان ماجد المصري مرتين، المرة الأولى من الفنانة منى إش إش، ابنة الملحن المصري المعروف حسن إش إش وأنجب منها بنت تدعى "ماهيتاب" وولد يدعى "أحمد"، ثم تزوج للمرة الثانية من سيدة خارج الوسط الفني وهي رانيا أبو النصر، وأنجب منها أيضًا ولد يدعى "أدم" وبنت تدعى "داليدا".