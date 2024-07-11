نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال وزوجته ضيوفا على برنامج "معكم" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم” المذاع عبر قناة أون الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة خاصة عن حياتهما الفنية والعائلية.

كتبت ناريمان عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام “ معلقة:' استنوا مع الجميلة يوم الجمعة المقبل الساعة ١٠”.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم رامي جمال لتحضير مفاجأة كبيرة لعرضها خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثانية التي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل.

ويذكر أن اَخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.