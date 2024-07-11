أحمد سعد: بيقولوا عليا راجل مزواج وأنا عمري ما أحب 2 مع بعض

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد سعد عن رأيه في فكرة زواجه مرة أخرى، وذلك خلال تقديم برنامجة الذي يحمل اسم "بيت السعد" الذي يتم عرضة عبر شاشة MBC1.

وقال أحمد سعد: "ييقولوا عليا راجل مزواج عشان اتجوزت 4 مرات، بس أنا عمري في حياتي ما أقدر اتجوز 2 أو أحب 2 مع بعض".

ويذكر أن يعرض للفنان أحمد سعد حاليًا برنامج "بيت السعد"، والذي يقدمه برفقة شقيقه عمرو سعد، حيث يستضيفان نجوم مصر والوطن العربي، ويعرض على شاشة قناة mbc 1 وmbc مصر.

ومن ناحية أخرى، روج أحمد سعد لأغنيته مع المطربة إليسا غدا من برنامج “ بيت السعد” الذي يشاركه فيه شقيقه النجم عمرو سعد من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق سعد قائلا:' استنوا أغنية حظي من السما من برنامج بيت السعد".