الليلة.. المخرج عمرو عرفة في ضيافة برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المخرج عمرو عرفة، اليوم الخميس،ضيفا على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بمشواره الفني وحياته الخاصة، ويتحدث أيضا عن كواليس آخر أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم" ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،البوستر الرسمي للحلقة وعلقت عليه:" استنوا المخرج عمرو عرفة هيكون ضيفنا بكره في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي".



آخر أعمال عمرو عرفة



ويذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة، هو فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.



أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"



شارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح، محمد فراج،أحمد عيد، ريم مصطفي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، غيرهم، ومن إخراج عمرو عرفة.



أحداث فيلم "أهل الكهف"



تدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.