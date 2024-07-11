نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل إلى 1500.. أسعار تذاكر حفل نادر عباسي في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموسيقار نادر عباسي لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

أسعار تذاكر حفل نادر العباسي

وأعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز حفلة الموسيقار نادر عباسي، لتقديم حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «صاحبة السعادة» تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين.

وكشف موقع «تذكرتي» ان تذاكر الحفلة منقسمة لفئتين كالتالي:_

الأولى بـ 600 جنيه

الثانية VIP بـ 1500 جنيه، على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور، ويستمر الحفل على مدار ساعتين من الساعة الـ 10 مساء وحتى الساعة 12 بعد منصف الليل.

ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «رأفت الهجان»، «هارون الرشيد» وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي، من خلال أوركسترا مكونة من 92 عازف وعازفة، ويقدم النجمان كارمن سليمان لؤي لاول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل.

ويأتي الحفل ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 تحت شعار «العالم علمين»، ليكون الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، والذي تستمر فعالياته على مدار 50 يوما في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.