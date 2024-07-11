نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تكشف عن موصفات فتى أحلامها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النحمة اللبنانية إليسا عن مواصفات فتى أحلامها خلال استضافتها ببرنامج بيت السعد، الذي يقدمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد، وتعرض الحلقة الآن على شاشة قناة MBC.

وأكدت على أنها تنجذب للشخص الذي يتمتع كاريزما شديدة، مًعلقة:" أنا مش صعبة أوي، بس اللي هيجذبني للشخص الكاريزما بتاعته، شكله ييجي بعد كدا، والكاريزما غير الشكل ونفس الشيء عند البنات، والشخص اللي عنده كاريزما أفضل من الشخص اللي شكله حلو".



إليسا:أنا مع أن الشخص يتجوز زوجة تانية بس مايسبهاش



وقالت أنها تؤيد أن يتزوج الشخص مرة ثانية، إذا كانت زوجته الأولى تعاني من مشكلة في الإنجاب، لكنها ترفض أن تكون زوجة ثانية، مُعلقة: "أنا مع أن الشخص يتجوز زوجة تانية بس مايسبهاش، بس أنا بيئتي وثقافتي مينفعش يكون فيه زوجة تانية، أنا مقبلش".

وتابعت:" وقبل كدا دخلت في علاقة حب مع شخص مسلم وعرفت في نص العلاقة إنه متجوز، سبته عشان محبتش أبني سعادتي على حساب ست تانية، وهو زي كل الرجالة قالي بينا مشاكل وهنطلق، بس موافقتش أكون ست تانية".

آخر أعمال إليسا



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إليسا ألبوم أنا سكتين، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والألبوم من إنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عامًا.

ويتكون ألبوم أنا سكتين لـ إليسا، من 12 أغنية، وهم أغنية: أنا سكتين، من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبد الله، وأغنية حلالي من كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم،



بينما أغنية فرحانة معاك كلمات نادر عبد الله، ألحان Ghokhan Ors، وأغنية كله وهم كلمات وألحان مروان خوري، العقد كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، بينما أغنية شو كان بيمنعك كلمات وألحان مروان خوري، وأغنية النظرة الأولى كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وأغنية من أول السطر كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، وأغنية نظرات كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

