نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار اعتزاله نهائيًا.. عبدالله مشرف يتصدر التريند ويثير جدلًا بين محبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عبد الله مشرف محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد أن قرر اعتزال الفن بشكل نهائي، مفاجئًا جمهوره بهذا القرار، وأكد أنه يفضل قضاء الفترة المقبلة مع عائلته، مشيرًا إلى أن قراره يأتي على غرار الفنان عادل إمام الذي اعتزل هو الآخر ليتفرغ لعائلته وأحفاده.

مسيرة فنية طويلة

وفي تصريحات صحفية، قال عبد الله مشرف إنه اكتفى بما قدمه من أعمال خلال مسيرته الفنية الطويلة، وأضاف: "الناس كلها لازم تعرف إن كل واحد ليه وقت يقعد ويعيش حياته، وأنا دلوقتي عايش حياتي مع نفسي والأسرة.. ومش هرجع تاني.. هرجع تاني ليه؟".

آخر ظهور للفنان عبدالله مشرف

آخر ظهور للفنان عبد الله مشرف كان خلال إحدى فعاليات دار الأوبرا المصرية، حيث ظهر على عكاز بعد تعرضه لجلطة.

البداية الفنية

بدأ عبد الله مشرف مشواره الفني من خلال المسرح، ثم انضم إلى فرقة الفنان محمد صبحي، وقدم معه العديد من الأعمال المسرحية المميزة مثل "وجهة نظر" و"تخاريف" و"لعبة الست". كما شارك في العديد من الأفلام الناجحة مثل "البيضة والحجر" و"كتيبة الإعدام" و"الكيف".

شخصية بيسي النكش

تُعد شخصية بيسي النكش من أبرز الشخصيات التي قدمها عبد الله مشرف في السينما، وهي إحدى الشخصيات في فيلم "الكيف".

تحدث مشرف عن الفيلم في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: "كل المشاهد حلوة مع الفنان محمود عبد العزيز وكان أستاذ في الفن ولم نعمل المشهد كنا بننبسط". واعتبر الفيلم انطلاقة في حياته الفنية.

تجربة عبدالله مشرف مع عادل إمام

كان من المفترض أن يشارك عبد الله مشرف في فيلم "بخيت وعديلة" مع عادل إمام، لكنه اعتذر بسبب التزامه بالمشاركة في مسلسل "يوميات ونيس" مع محمد صبحي.

في لقاء إعلامي سابق، حكى مشرف تفاصيل القصة قائلًا: "اعتذرت لعادل إمام وتقبَّل اعتذاري، وبعدها بـ6 سنوات اختارني للمشاركة معه في فيلم 'عريس من جهة أمنية'. قلت له أنا فاكرك زعلت مني، وقالي بالعكس أنت ملتزم".

نهاية مشوار فني زاخر

على الرغم من مشواره الفني الثري بالأعمال والشخصيات المميزة، قرر عبد الله مشرف الاعتزال والابتعاد عن الأضواء طواعية.

وكان آخر ظهور له كان في فيلم "عالماشي"، كما شارك في العام الماضي في عملين هما "١٠٠٠ حمد الله على السلامة" و"رمضان كريم ٢".