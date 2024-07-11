نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد هنيدي ضيف برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "بيت السعد" النجم محمد هنيدي يوم الأربعاء المقبل، حيث يقدمه الفنان أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد، ستبث الحلقة عبر شاشة قناة إم بي سي وان في تمام الساعة 11 مساءً.

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة العديد من المواقف الطريفة والحوارات الشيقة حول الحياة الفنية والشخصية لهنيدي.

هنيدي يطمئن الجمهور على حالته الصحية

في الفترة الأخيرة، حرص الفنان محمد هنيدي على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أشهر، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، نشر هنيدي: "مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، حبيت أطمن حضراتكم أني بخير وفي بيتي وزي الفل، والخبر ده قديم، والموضوع كان أول رمضان وكانت قسطرة بسيطة عملها لي الدكتور حسام الحصري علشان يطمن عليا والحمد لله كله زي الفل."

كما أضاف: "اتخضيت ولقيت نفسي متصدر تويتر، وأنا ما عملتش حاجة، كنت نايم ولسه صاحي وقلت يمكن علشان الكنيش محدش لسه شافه، وربنا يخليكم ويسعدكم وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا."

آخر أعمال محمد هنيدي الفنية

آخر أعمال محمد هنيدي كانت مسرحية "ميوزيكال سكوول"، التي تعود فيها شخصية الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد غياب طويل لإدارة المدرسة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور. شارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم مثل محمد ثروت، نرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، ومحمود حافظ. المسرحية من تأليف خليفة سمير وأحمد محارب، وإخراج خالد جلال.

الفيلم الجديد "الجواهرجي"

ينتظر محمد هنيدي أيضًا طرح فيلمه الجديد "الجواهرجي" في دور العرض السينمائية، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يواجه العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.