اليوم.. إليسا تطرح أغنيتها الجديدة "حظي من السما"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الخميس، طرح أغنتيها الجديدة “حظي من السما”، والتي قدمتها في حلقة أمس من برنامج “بيت السعد” مع المطرب أحمد سعد.

الأغنية تم تقديمها لأول مرة في حلقة برنامج الشقيقين أحمد وعمرو سعد، وسوف يتم طرحها بشكل منفرد على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في تمام الساعة السابعة مساءً.

إليسا تتحدث عن المساكنة قبل الزواج

خلال ظهورها في برنامج “بيت السعد” مع الفنان عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد على قناة MBC الفضائية، تحدثت الفنانة إليسا عن موضوع المساكنة قبل الزواج.

صرحت إليسا بأنها ليست ضد الفكرة، لكنها شخصيًا لا تفضل القيام بذلك، معلقة: "وشايفاها عادي.. بس أنا عمري ما عملت كده"، بينما رد عليها عمرو سعد قائلًا إنه ضد المساكنة واصفًا هذا الموضوع بـ «قلة الأدب»، مشيرًا إلى أن البنات في أوروبا يعانين بسبب هذه العلاقة.

إليسا تتحدث عن انجذابها للكاريزما ورفضها للزواج الثاني

وكانت إليسا الضيفة الثانية في برنامج “بيت السعد” وأكدت خلال الحلقة أنها تنجذب للشخص الذي يتمتع بالكاريزما وليس الوسامة.

كما أوضحت أنها لا تعارض زواج الشخص من زوجة ثانية، ولكن بيئتها وثقافتها ترفض ذلك وهي لا تقبل بهذا.

وكشفت أيضًا عن دخولها في علاقة حب مع شخص مسلم سابقًا، لكنها اكتشفت لاحقًا أنه متزوج، مما دفعها لتركه لأنها ترفض بناء سعادتها على حساب غيرها.

حفلات صيفية وحفل خاص بألبوم "أنا سكتين"

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي ساهر لها في قصر المؤتمرات بمدينة ماربيلا الإسبانية يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن توافر تذاكر الحفل للجمهور للحجز الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

الاحتفال بنجاح ألبوم "أنا سكتين"

في آخر شهر مايو الماضي، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “أنا سكتين”، الذي طرحته مؤخرًا. أقامت إليسا حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، وقدمت مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتستعد الفنانة لإحياء حفلًا غنائيًا في بيروت يوم 18 يوليو المقبل، حيث ستقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

نجاح كبير لألبوم "أنا سكتين"

حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

كما حققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.