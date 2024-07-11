نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى جودة تبهر جمهورها بإطلالة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع X، حيث ارتدت فستانًا بسيطًا باللون الأسود مع عقد ذهبي، واعتمدت تسريحة الشعر المفرود على كتفيها، مما أضفى على إطلالتها جاذبية خاصة وأسر قلوب معجبيها.

مظهر طبيعي وأنيق

أروى جودة ظهرت أيضًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بمظهر طبيعي وجميل، مما زاد من إعجاب جمهورها.

اعتمدت في الماكياج على ملامحها الطبيعية دون أي لمسات مكياج إضافية، مما أضاف لإطلالتها البساطة والأناقة.

شعر مبلل وإطلالة متناسقة

اختارت أروى جودة أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة الشعر المبلل، مما تناسب مع إطلالتها الطبيعية وجعلها تبدو في غاية الجمال والبساطة.

أعمال فنية حديثة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة كان مسلسل "حرب نفسية" من بطولة مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق. تدور أحداث المسلسل حول رحلة بحث وهروب، حيث يستمر "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة وعلاقة جمانة وشهد بها.

مشاركتها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

كما شاركت أروى جودة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، ومحمد الدسوقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول المحامية الشابة والطموحة نعمة، والتي تجسد دورها الفنانة مي عمر، حيث تتزوج من زوج فاشل، وتبذل جهودًا كبيرة لمساعدته على النجاح، لكنها تكتشف خيانته لها وتقرر الانتقام منه بعد اكتشافها لخيانته مع أروى جودة.