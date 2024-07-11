نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل رامى جمال بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال لتقديم حفل غنائي في مهرجان العلمين يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس القادم.

أسعار تذاكر حفل رامى جمال بالعلمين

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى بسعر 550 جنيهًا، الفئة الثانية بسعر 50 ألف جنيهًا لطاولة تتسع لستة أفراد، والفئة الثالثة بسعر 80 ألف جنيهًا لطاولة تتسع لثمانية أفراد.

نجاح ألبوم "خليني أشوفك"

ويواصل الفنان رامي جمال حصد مشاهدات ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، حيث تصدرت أغاني الألبوم قائمة تريند "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين هذه الأغاني، تحتل أغنية "بيكلموني" المرتبة الخامسة عبر موقع "يوتيوب" بعد أن حققت نسبة مشاهدة بلغت 7 مليون و700 ألف مشاهدة.

تفاصيل أغنية "بيكلموني"

أغنية "بيكلموني" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وجيتار أحمد حسين.

ظهور تلفزيوني مميز

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان في حلقة مميزة من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON" يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يتحدث الثنائي عن أبرز المحطات في حياتهما وكواليس علاقتهما.