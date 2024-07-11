إبريل المقبل..تفاصيل مهرجان الفجيرة الدولي "للمونو دراما"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، والذي سينعقد في الفترة ما بين 10 وحتى 18 إبريل المقبل 2025، عن إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي، والتي يعتمدها المهرجان للمرة الأولى في تاريخه تعميقًا لحضور المهرجان في المشهد الثقافي العربي والدولي وتعزيزًا للجانب الثقافي والإبداعي لدى الكتاب والمبدعين في الوطن العربي لإظهار طاقاتهم الفكرية والفنية وتحفيزهم على تقديم الافضل في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية.

جوائز مجزية للعروض الثلاث الأولى

وقد رصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاث الأولى المتكاملة بحيث يحصل العرض الأول على خمسين الف درهم اماراتي والعرض الثاني على ثلاثين الف درهم والعرض الثالث على عشرين الف درهم، فيما سيكافأ افضل ممثل مسرحي بالدورة بجائزة منفصلة تبلغ خمسون الف درهم، بحيث تعتبر هذه الجوائز الاضخم دوليًا ضمن مسابقات عروض الممثل الواحد.

جوائز لافضل النصوص المسرحية

كما ستقدم جوائز أخرى لمسابقة افضل النصوص المسرحية أيضًا، حيث سيتم العمل على استلام المشاركات ابتداء من 1 أغسطسالمقبل وحتى نهاية شهر فبراير 2025.



الاعلان عن تفاصيل الجوائز بمؤتمر صحفي

كما اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الجوائز ومعاييرها وشروطها وضوابط المشاركة فيها خلال شهر سبتمبر المقبل.

