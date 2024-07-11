إليسا تؤكد حبها لمصر وشعورها بالانتماء إليها

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة اللبنانية إليسا حبها لمصر وشعورها بالانتماء إليها خلال استضافتها في برنامج "بيت السعد" مع الفنانين أحمد سعد وعمرو سعد.

طلب أحمد سعد منها التحدث باللهجة المصرية بدلًا من اللبنانية، فما كان منها إلا أن استجابت للطلب، وتحدثت باللهجة المصرية بطريقة شعبية مما أضفى جوًا من المرح على الحوار.

الألبوم الجديد وأغاني باللهجة المصرية

أعربت إليسا عن مدى سعادتها بالتواجد في مصر وحبها للفنانين المصريين، وكشفت أن أحدث ألبوماتها يحتوي على 12 أغنية، منها 9 أغنيات باللهجة المصرية و3 أغنيات فقط باللهجة اللبنانية.

قالت إليسا: "دايمًا بحس إني كنت فرعونة في الحياة السابقة، بحب مصر وبحس إني بنتمي لها ومتعلقة بأهلها وأنا أكثر فنانة لبنانية غنت أغاني بالمصري".

وأثناء الحديث، مازحها أحمد سعد لتتحدث باللهجة المصرية الشعبية، وقد فعلت ذلك بطرافة.

الحديث عن والدها الراحل

وتحدثت إليسا عن علاقتها بوالدها الراحل عندما سُئلت عن أكثر شيء يحزنها، مؤكدة أن وفاة والدها وفراقه كان أصعب ما مرت به.

أثارت إليسا الجدل بتصريحاتها عندما أشارت أنها لم تقم بزيارة قبر والدها لمدة 6 سنوات بعد وفاته، وقالت: "أكتر شئ بيوجعني في حياتي موت أبويا، وكول الوقت بدور على حد اتجوزه زيه، بعد وفاته مقدرتش أزوره لمدة 6 سنين مروحتش المقابر كان الموضوع صعب بالنسبة لي".

استضافة إليسا في برنامج "بيت السعد"

وشهدت حلقة إليسا في برنامج "بيت السعد" العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية، حيث تحدثت عن أعمالها الفنية وكشفت لأول مرة عن تعاونها مع المطرب أحمد سعد في أغنية بعنوان "حظي من السما".

يُذكر أن برنامج "بيت السعد" هو التجربة الإعلامية الأولى للفنانين عمرو سعد وأحمد سعد، ومن إخراج العبقري أحمد سعد. حقق البرنامج صدى واسعًا في مختلف دول الوطن العربي، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط.