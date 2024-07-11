بالأغاني والتواشيح الدينية.. مسرح 23 يوليو يحتفل برأس السنة الهجرية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، توافد العديد من أهالي محافظة الغربية، للمشاركة في احتفالية رأس السنة الهجرية، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

احتفالية رأس السنة الهجرية

بدأت الليلة الفنية بعزف النشيد الوطني، فيما قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد نفاده، باقة من أجمل الأغنيات والتواشيح الدينية، بينما افتتحت الفرقة ليلتها بأغنية محمد يا رسول الله، تلاها سلام الله يا طه، ام النبي، لجل النبي، مدد يانبي، قمر، نبينا هدينا، هلت ليال، صلاة الزين، واختتمت حفلتها الفنية باغنية جماعية بعنوان روضة الهادي.

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

جدير بالذكر أن مسرح 23 يوليو يستعد للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.