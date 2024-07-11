فن ومشاهير

«أنا جامد كده كده».. هل تعمد رامي صبري إثارة الجدل؟

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القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الصفحة الرسمية للمطرب رامي صبري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الدقائق الماضية حالة من الجدل بين المتابعين بعد تدوينة قصيرة نشرها رامي صبري كتب فيها «أنا جامد كده كده».

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وانقسم الجهور بين توجيه رامي صبري رسالة عبر تلك الكلمات القصيرة إلى أحد الأشخاص وبين انتظار أعمال جديدة وبين أمور أخرى من خلال التعليقات على هذا المنشور.


تصريحات رامي صبري


رامي صبري قال في تصريحات صحفية إن هناك سرًا خلف تلك الكلمات سيعلنه قريبًا وفي الوقت المناسب وسيكشف هل يوجه رسالة إلى أحد الزملاء أم ماذا يخفي خلف تلك الكلمات القصيرة؟. 

 

تفاصيل الدوتيتو الذي يجمعه بتامر حسني

 

وفي سياق آخر، صرح رامي صبري خلال مقابلة تلفزيونية له عن تفاصيل الدويتو وموعد طرحه معلقًا: "كل سنة أساسي عندي ألبوم أو كل سنتين حسب ما أكون عايز، وأساسي أغنية الصيف،وبعمل كذا دويتو السنة دي منهم دويتو بيني وبين تامر حسني صديقي العزيز إن شاء الله يعجبكم"، وسبق ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه برامي صبري من عدة أشهر للإعلان عن هذا الدويتو.

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آخر أعمال رامي صبري

 

والجدير بالذكر آخر أعمال رامي صبري أغنية Attraction بالعربي، بالتعاون مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف،والأغنية من كلمات Andrii Belayev والشاعر تامر حسين، هندسة صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير على مستوى العالم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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