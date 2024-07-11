نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تروج لأحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة نيكول سابا لأحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في الساحل الشمالي، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقة الفنان وائل جسار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" لبنان كلها وصلت الساحل الشمالي وحنولعها الليلة يلا بينا مستننيكم".



تعليقات الجمهور على منشور نيكول سابا

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينكم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال نيكول سابا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا أغنية خلصت خلاص، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية خلصت خلاص:

كنت أعمل قد ما بعمل

ومفيش ولا حاجة عاجباه

ياما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

واقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مبقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

احوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمي

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير

آه

أنا نسيته بلا رجع مافيش ولا دمعة

هتنزل ع الاشكال دي

هانسي واعدي علي ايه هتعب قلبى ومخي يجيب ويودي

بالنسبالي مابقاش موجود

واعتذاره مرفوض مرفوض

لو عاش عمره يعتذرلي هيخلص عمره ومش هيقضي

ياما كنت بحذره

حبي كنز هتخسره

ارجع ايه بتهزروا

لأ ده كان زمان

كان فيه حب وموته

رجلي نساها سكته

ده الفراق كان رغبته

دلوقتي ليه ندماااان

