نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيساف يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان إيساف لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عزيزي الإنسان"، حيث شارك جمهوره بفيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة، خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" عزيزي الإنسان امتى هتبطل كلام، هتبطل أفلام، ليه تحكم على الناس، قريبًا".



وأضاف:" الأغنية من كلمات وألحان دونجا، توزيع أحمد عبد السلام، تصوير ومونتاج وإخراج:طارق حسين".



تعليقات الجمهور على منشور إيساف

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، صوتك رووعة، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيساف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيساف أغنية مش رايح الشغل، والتي حازت على إعجاب الجماهير.



كلمات أغنية مش رايح الشغل



وجاءت كلمات أغنية مش رايح الشغل كالتالي /ظابط المنبه على ٧ الا تلت

شغلي الساعه ٨ رجعت تاني انا نمت

قمت الساعه٧ لبست جريت انا بسرعه

وصلت الشغل حتى ملقيتش حد خالص

نزلت من عيني دمعه طلع النهارده الجمعه

طب انا مش رايح الشغل انا عايز انام

وقولو لمديري يخصم براحته انا عايز أنام

دول عالم مالهاش عازه أنا مدي لنفسي اجازه

طار النوم من عيني ولسه الوقت طويل وممل

مش لاقي حاجه اعملها قاعد فاضي وايه الحل

كلمت كل صحابي صحيتهم من احلي نومة

ملحقتش حتى اقنعهم كله قالي صباح الفل.

