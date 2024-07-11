بعد إثارته للجدل.. أحمد حلمي يستعد لفيلم "النونو" بدعم من تركي آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن فيلم جديد للفنان أحمد حلمي بعنوان "النونو" في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،في الفيديو، كشف آل الشيخ أن الفيلم يدور حول رجل نصاب يقوم بالنصب على الحجاج والمعتمرين في الأراضي المقدسة.

هجوم على أحمد حلمي

منذ إعلان تفاصيل الفيلم، تعرض أحمد حلمي لهجوم حاد من الجمهور ورواد السوشيال ميديا. السبب وراء الهجوم هو تجسيد حلمي لشخصية "نصاب مصري"، ما اعتبره البعض إهانة للمصريين وتعمد الإساءة لهم.

دعوات لمقاطعة الفيلم

لم يقتصر الأمر على الهجوم فقط، بل ظهرت العديد من الأصوات التي تنادي بمقاطعة الفيلم حتى قبل تصويره، كما أطلقت حملات تدعو لمقاطعة أعمال أحمد حلمي بسبب قبوله لهذا الدور الذي يسيء لبلده وللشعب المصري.

فكرة فيلم “النونو”

تدور فكرة فيلم "النونو" حول شخصية مصرية "نصاب" يسافر إلى السعودية ويقوم بعمليات نصب على المصريين خلال رحلات الحج والعمرة. ينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية التي اشتهر بها أحمد حلمي في السينما،ورغم كل الانتقادات والحملات، لم يعلق أحمد حلمي حتى الآن على أي منها.