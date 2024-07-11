برنامج "بيت السعد" يتصدر مؤشرات البحث عبر موقع إكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر برنامج بيت السعد من تقديم كل من الفنان عمرو سعد وشقيقه المطرب أحمد سعد تريند مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات القصيرة“إكس”.

موعد طرح أغنية حظي من السما

وتنتظر المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الخميس، طرح أغنتيها الجديدة “حظي من السما”، والتي قدمتها في حلقة أمس، الأربعاء، من برنامج “بيت السعد” مع المطرب أحمد سعد، وسوف يتم طرحها بشكل منفرد على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” فى تمام الساعة السابعة مساءً.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية يا ابن المحظوظة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية "مبروك يا ابن المحظوظة" على النحو الآتي:

يا ليل يا عين يا ليل

يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة

زي المانجا وأحلى لا وأحلى

العيون عاملين بلاوي في المكان

توهتها ساحلة لا دي ساحلة

خفة ايد دم دي في كفة

والدلع يا ناس في كفة

اه دي حرفة

بختو يا ناس اللي طال الجمال ده

زفه زفة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

اللذاذة مش لاي حد يعني ليها ناسها.. ناسها

واحنا نشهد للقمر واخد بطولة رفع كاسها.. اه كاسها

عود يعقد اللي فايت واللي بايت

واللي مرة عدى

وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة