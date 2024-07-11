منة فضالي تتألق بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال بفستان أحمر أنيق، أوف شولدر، على شاطئ البحر.

تصريحات منة فضالي عن حياتها الشخصية

وفي سياق آخر، صرحت منة فضالي خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، بأنها لا تفكر في الزواج حاليًا وتفضل البقاء بمفردها.

وأوضحت: "أنا واخدة موقف من الجواز واتعودت أبقى لوحدي ومبسوطة كدا، لأني مبحبش حد يتحكم فيا واتقدملي كام حد بس خلاص، مبحبش حد يقولي أنتي خارجة وجاية أمتى، أنا ممثلة وبرجع بليل."

بدء تصوير مسلسل "أزمة ثقة"

أعلنت منة فضالي عن بدء تصوير مسلسل "أزمة ثقة" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان هاني عادل، من المتوقع أن يتم عرض المسلسل في الفترة المقبلة ضمن منافسة الأوف سيزون، ويُتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة.

الترويج لمسلسل "أزمة ثقة" على وسائل التواصل الاجتماعي

روجت منة فضالي لبدء تصوير مسلسل "أزمة ثقة" من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعها بصناع العمل وكتبت عليها في خاصية "ستوري": "بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل أزمة ثقة تأليف أحمد صبحي، مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد.. دعواتكم."

أبطال مسلسل "أزمة ثقة" وأحداثه

يشارك في بطولة مسلسل "أزمة ثقة" إلى جانب منة فضالي وهاني عادل، كل من نجلاء بدر، ملك زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين. يدور المسلسل حول صراع الأشقاء على المال من خلال الشقيقات منة فضالي، ملك زاهر، ونجلاء بدر، ومن المتوقع أن تكون أحداثه مشوقة وحماسية للغاية.

نجاح منة فضالي في رمضان 2024

تألقت منة فضالي في عملين فنيين في رمضان 2024، من بينهما مسلسل "كوبرا"، والذي كان العمل الأقرب إلى قلبها. شارك في بطولته إلى جانبها الفنان محمد إمام في أول تعاون فني بينهما، وشارك أيضا كل من مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.