نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وأسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من الجمهور والمتابعين على البحث عن موعد وأسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة، وذلك قبل ساعات معدودة من إحياء الحفل ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

تفاصيل موعد الحفل

أصبح موعد وأسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة محل اهتمام وأنظار عدد كبير من الجمهور والمتابعين في مصر والوطن العربي خلال الفترة الماضية، فالكل يريد معرفة موعد وأسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة قبل انطلاقه حتى يتمكنوا من الحضور والاستمتاع بأجمل وأرقى أغنيات الكينج محمد منير.

تاريخ الحفل وأغنياته المتوقعة

ومع البحث، تبين أن موعد حفل محمد منير في العلمين الجديدة سيكون غدًا الجمعة الموافق 12 من شهر يوليو، ومن المتوقع أن يشدو محمد منير بباقة من أنجح وألمع أغنياته، منها: "نعناع الجنينة"، "ياللي"، "يونس"، "علي صوتك"، وغيرها من الأغنيات.

أسعار التذاكر وتصنيفها

وكما تم تكثيف البحث من قبل عدد كبير من الجمهور والمتابعين على موعد حفل محمد منير في العلمين الجديدة، كذلك حرص الناس على معرفة أسعار تذاكر الحفل. وقد أعلن الموقع الرسمي لشركة تذكرتي أن أسعار التذاكر مقسمة إلى فئتين: الفئة الأولى بقيمة 80 ألف جنيه للتذكرة الـVIP والتي تُتيح الفرصة لتواجد 8 أشخاص، والفئة الثانية بقيمة 600 جنيه للتذكرة العادية.