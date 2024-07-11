نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي..تعرف على حصيلة إيرادات فيلم ولاد رزق 3 منذ طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم ولاد رزق 3 تحقيق أعلى الإيرادات، حيث حصد الفيلم أمس الأربعاء إيرادات وصلت إلى مليونًا و477 ألف جنيهًا، لتصل إجمالي إيراداته 219 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات، حيث من المتوقع أن تتزايد إيراداته في الفترة المقبلة مع أجازة الصيف.

أحداث ولاد رزق 3





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند



يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.