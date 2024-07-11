نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المجيد عبد الله في حفل "جولة المملكة" بالرياض يمتدح فكر المستشار تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا أمير الطرب عبد المجيد عبد الله في الرياض ليلة غنائية طربية لن تنسى، تأتي ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللتان دعى إليهما معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وهي الأحداث التي تحصد متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

سجل حفل عبد المجيد الذي أقيم في مسرح "محمد عبده أرينا روح السعودية" برعاية الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى"، حضورا جماهيريا كبيرا في حفل تريند، مكتمل العدد (Sold out ) وصف فيه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الفنان عبد المجيد بقولهم "هو رمز الفن الغنائي العربي الأصيل.. وصاحب مدرسة للإحساس والأداء الموسيقي الرفيع".

تفاصيل الحفل

وكان في استقبال "أمير الطرب" عند وصوله الحفل، الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، واللذان في لقائهما مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا امتدحا "جولة المملكة" فقال عبد المجيد: "هي تعتبر حلم لنا كفنانين سعوديين ونحن من سنوات كنا نبحث عن الجمهور السعودي والخليجي والعربي، وجاءتنا الفرصة أن نتواجد في مناطق المملكة ونقدم فيها للجمهور فننا ونتاجنا وعطاءاتنا، وهذا الشيئ نشكر عليه قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عراب الرؤيا أمير الشباب محمد بن سلمان، كما نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي بيقدم لنا هذا الانفتاح الفني والترفيهي العظيم"، بدوره أكد أ.سالم الهندي أن المسألة من خلال "جولة المملكة" أصبحت أسهل للفنان والشركة في الوصول للجمهور وإيصال ما يتم انجازه لهم.



وفي إجابة على سؤال آخر، توجه مجيد لجيل الشباب من الفنانين السعوديين بنصيحة هي أن يبحث كل واحد منهم عن نفسه ويحدد ماذا يريد ومن ثم عليه بالاجتهاد فيما يقدمه والبحث عن الطاقم المناسب الذي يعمل معه ليقدم نفسه بالشكل الصحيح.



وكشف عبد المجيد أنه أبرم مع مجموعة روتانا للموسيقى إتفاقًا بشأن الاستديو الذي كان له في مدينة جدة،فأوكل اليهم (إذ وصفهم بالشركة الأم بالنسبة إليه) مهمة إدارة الأستديو استنادًا لاسمهم ودرايتهم ومشوارهم على أن يدعمهم بخبرته.

موعد طرح ألبوم عبد المجيد عبد الله



وعن ألبومه الجديد من إنتاج روتانا، أعلن مجيد إنه سيطلقه بالاتفاق مع روتانا في شهر سبتمبر المقبل ويتضمن خمس أغاني من كلمات تركي والحان طارق محمد.

وقد رافق عبد المجيد في الحفل، الذي تم بثه على الهواء مباشرة بقيادة المخرج أحمد الدوغجي، فرقة موسيقية ضخمة (قرابة 75 عازفًا) بقيادة المايسترو السعودي وليد فايد استعدو للحفل بثلاثة بروفات اختار خلالها "أمير الطرب" 24 أغنية وقدم معظمها في السهرة التي تكونت من فقرتين غنائيتين تخللهما استراحة قصيرة.

الأغاني التي قدمها عبد المجيد عبدالله في الحفل

وقد افتتح مجيد الحفل بأغنية "انسان أكثر" ثم "يا بعدهم كلهم" وقدم من كلمات تركي آل الشيخ اغنية "كلما"، ثم توالت أغانية "احكي بهمسك"، "قبل اعرفك"، "هلا بش"، "رهيب"، “اول حكايتنا"، "فزي له"، “روحي تحبك"، " صحيت جمرة" وغيرها