نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم كريم عبد العزيز، لعرض مسرحيته الجديد "السندباد" وذلك بسيتي ووك في جدة منذ يوم 18 إلى 23 يوليو.



وتحدث الفنان كريم عبدالعزيز، عن التعاون الفني بين مصر والسعودية، قائلًا أن مصر والسعودية وجهان لعملة واحدة والعلاقة مستمرة ليوم الدين.

تصريحات كريم عبد العزيز

وأضاف الفنان كريم عبدالعزيز، خلال برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لما يكون فن عربي أكيد أنا أكون سعيد وفخور جدًا بيه، واجتماع المستشار تركي آل الشيخ والمتحدة بالطبع هو شئ في صالح المُشاهد العربي".

واستكمل: "لما الإنتاج بيبقى ضخم والمصري جنب السعودي واللبناني والعراقي ده بيكبر العمل وبيشرفناـ وإحنا في عصر ذهبي لصناعة السينما".

وأضاف: "اجتماع العرب، هو شئ رائع وأنا شايف إننا في عصر ذهبي لصناعة السينما، ولو رجعنا لأفلام الأبيض والأسود هتلاقي إن كان عندك 6 نجوم بين الرجال والنساء، وهو فن جماعي".

أبطال مسرحية "السندباد"



جدير بالذكر أن مسرحية "السندباد" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر ومن إنتاج آلاء الغزالي.