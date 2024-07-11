نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمركز السادس.. تامر حسني يحقق نسب مشاهدة عالية بـ "جامدين جامدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجم الجيل تامر حسني نجاحًا كبيرًا بأغنية جامدين جامدين التي مازال يرددها الجمهور ويُشيدون بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونجح تامر في الحصول على المركز السادس بتريند يوتيوب وتحقيق مشاهدة تقترب من 3 مليون في أسبوع فقط من طرحها.



تفاصيل أغنية جامدين جامدين



تعد أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد

قصة الأغنية



تشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم، وطرح تامر حسني الأغنية من خلال فيديو على حسابه الرسمي بمنصة يوتيوب.

كلمات أغنية جامدين جامدين





لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.