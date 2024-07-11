تجربة كوميدي غير مألوفة.. تفاصيل شخصية أمينة خليل في × مراتي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنتظر الفنانة أمينة خليل طرح فيلم "× مراتي" الذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 24 يوليو الجارى ضمن أفلام موسم صيف 2024 مشيرة أنه تجربة إجتماعية غير مألوفة.



تفاصيل شخصية أمينة خليل في × مراتي

تجسد خلال الفيلم شخصية "سحر" تمتلك بيوتي سنتر وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أحداث فيلم إكس مراتى



ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي



فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



آخر أعمال أمينة خليل

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل الفنية، هو مشاركتها في فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي تم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2024،وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، طوال فترة عرضه في السينمات.



أبطال وصناع فيلم "شقو"





وشارك في بطولة فيلم “شقو” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.



أحداث فيلم "شقو"





وفيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.