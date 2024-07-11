موعد أولى حفلات عمرو دياب في مهرجان العلمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 05:29 مساءً - يحيي الفنان عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس المقبل.

ومن جانبها طرحت الشركة المنظمة للمهرجان تذاكر الحفل اليوم الخميس وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على أولى حفلات الهضبة في المهرجان.

وكان النجم عمرو دياب قد أحيا حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وشهدت منطقة الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرص جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي ، وتوزيع وسام عبد المنعم.