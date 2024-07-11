عمرو دياب يحيي حفلا في مهرجان العلمين ٩ أغسطس

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس.

ومن جانبها طرحت الشركة المنظمة للمهرجان تذاكر الحفل اليوم الخميس وذلك نظرا للاقبال الجماهيري الكبير على اولى حفلات الهضبة في المهرجان.

آخر حفلات عمرو دياب

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرصت جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

آخر أغاني عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية الطعامة لـ عمرو دياب

وجاء كلمات الأغنية كالتالي:

روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

على حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني وأوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

ع الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا.