بعد دعم هيئة الترفيه ثنائيات تشهد عودتها على الشاشة من جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت شعار الإبداع السينمائي قرر المستشار تركي آل الشيخ على دعم مجموعة من الأفلام السينمائية بالتعاون مع نجوم مصريين، والتي من خلالها نشهد عودة ثنائيات ناجحة على الشاشة من جديد

ولعل البداية تكون من أحمد عز وكريم عبدالعزيز:

حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن عمل سينمائي جديد يجمع بين أحمد عز مع كريم عبدالعزيز بعد نجاحهم في فيلم كيرة والجن

كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي:

ويعود كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي للعمل معا من جديد بعد مسرحية حكيم عيون ومسلسل الاختيار الذي ظهر فيه حلمي كضيف شرف، وقررت هيئة الترفيه جمعهم معا من جديد من خلال فيلم "الأخوات".

أحمد السقا وأحمد فهمي:

اجتمع الثنائي من قبل في أكثر من عمل وظهورا من خلاله كضيوف شرف، لكن لأول مرة يجتمعون في فيلم من بطولتهم وهو فيلم "أحمد أحمد" بدعم من هيئة الترفيه.

هشام ماجد وهنا الزاهد:

يجتمعون في فيلم "البحث عن فضيحة" والعمل من إخراج رامي إمام، ويأتي هذا التعاون بعد تعاونهم معا في فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة".

ويذكر أن يدعم صندوق بيج تايم عدد من الأفلام المصرية ومنها المدعوم ومنها المستقل، ومن تلك الأفلام

فرقة الموت - أحمد عز “جارٍ تصويره”

النونو - أحمد حلمي “ينطلق تصويره نهاية 2024”

تافه جدا - شيكو “جارٍ التحضير له”

فيلم الست - منى زكي “جارٍ تصويره”

فيلم الإسترليني - محمد هنيدي “جارٍ تصويره”

البحث عن فضيحة - هشام ماجد وهنا الزاهد “جارٍ التحضير له”

فيلم يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز “جارٍ التحضير له”

فيلم يجمع عمرو دياب ونانسي عجرم “جارٍ التحضير له”

فضلا عن مجموعة أخرى من الأفلام غير معلن عنها حتى الآن.