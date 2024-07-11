نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين سليمان تنفرد بلقاء شقيقة أيلون ماسك وملكة الكونغو في حلقة خاصة من سبوت لايت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفردت الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، بلقاءات حصرية مع عدد من الشخصيات المؤثرة عالميًا، الذين حرصوا على حضور فعاليات حملة better world foundation and hope giver وحضر الإحتفالية شخصيات سياسية وفنية واجتماعية من 23 دولة من حول العالم، وكان ابرز الحضور السيدة الاولى لصربيا تمارا فوتشيتش والنائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب والمنتجة توسكا ماسك شقيقة رجل الاعمال ايلون ماسك، مؤسس ومالك شركة تسلا، ومالك تطبيق تويتر الذي تم تغيير اسمه إلى اكس.

كما انفردت شيرين سليمان بلقاء حصري مع توسكا تحدثت خلاله عن تفاصيل زيارتها لمصر وحضورها لهذا الحدث الهام، كما انفردت ايضا بلقاء حصري مع ملكة الكونغو ديامبي كاباتوسويلا، وتحدثت معها عن دورها فى حملة مانحي الامل وعالم افضل، كما تحدثت ايضا عن مدى سعادتها بزيارة ارض مصر والمشاركة في هذا الحدث الضخم.

ايضاء انفردت ايضا بلقاء مع مانويل كولاس مؤسس ورئيس صندوق عالم افضل، وتضم الحلقة الخاصة كواليس حفل الافتتاح الذي شاركت فيه الفنانة القديرة صفاء ابو السعود، ولقاء خاص معها تحدثت خلاله عن مشاركتها كمدير فني لحملة مانحي الامل، واستضافت شيرين سليمان في الحلقة الإعلامية القديرة سهير عبدالقادر التي تحدثت عن مبادرة اولادنا وتفاصيل فعاليات المبادرة في الفترة القادمة، واستضافت ايضا ايزابيل واكسموت مديرة المشاريع الدولية في منظمة الصحة العالمية، وجيلا كلارا سفيرة السلام لدى اليونسكو. وتم تكريم النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب خلال الحفل لدورة المؤثر في الاعمال الانسانية على مستوى الشرق الاوسط.





معلومات عن برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء