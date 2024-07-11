نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب حجز تذاكر حفل تامر حسني على مسرح «يو أرينا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النشاط الفني طرحت تذاكر حفل الفنان تامر حسني، والمقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدورة الثانية في 26 يوليو الجاري، على مسرح «يو أرينا»، من خلال منصة تذكرتي الإلكترونية.

وكشف الموقع الرسمي لـ«تذكرتي» الخاص بحجز تذاكر الحفل، عن شروط الحضور، وهي كالآتي:

ممنوع دخول المأكولات والمشروبات.

لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر.

غير مسموح بالدخول والخروج.

لن يُسمح بدخول الحفل بعد غلق الأبواب.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل، وفق موقع تذكرتي.

أما عن أسعار الحفل قُسمت إلى 4 فئات.. وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى في حفل تامر حسني بالعلمين 80 ألف جنيه للتذكرة في الصالة للطاولة وسعتها 8 أفراد.

الفئة الثانية 50 ألف جنيه للمنضدة المرتفعة وتستوعب 6 أفراد.

الفئة الثالثة 850 جنيها

الفئة الرابعة 600 جنيه للتذكرة العادية

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.