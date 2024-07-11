محمد حماقي يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة "واكلة الجو"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد حماقي، قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "واكلة الجو".

ونشر "حماقي" أغنية "واكلة الجو"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أمس، وتخطت الأغنية حاجزالـ 150 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، لذلك تصدرت قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب. لذلك تصدرت قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

تفاصيل أغنية واكلة الجو



وتعتبر أغنية “واكلة الجو” للفنان محمد حماقي هى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:



أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدى

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لا بجد فينها وفين هما

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة على الزرار

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلو

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدى

جامدة مش هزار.