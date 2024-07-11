القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل إش إش حاليا التحضير للمسلسل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025، العمل من بطولة الفنانة مي عمر.

تفاصيل شخصيه ماجد المصرى في مسلسل إش إش

وتعاقد ماجد المصري مؤخرًا على تقديم البطولة أمامها في مسلسل إش إش، وتظهر مي عمر بشخصية راقصة درجة ثالثة، والعمل مكون من 30 حلقة.

تفاصيل مسلسل إش إش

العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وجاري التعاقد في الفترة الحالية مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال ماجد المصري

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليا للنجم ماجد المصري مسلسل مفترق طرق، ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.

آخر أعمال ماجد المصري

وكان آخر أعمال ماجد المصري هو مسلسل محارب مع حسن الرداد وأحمد زاهر، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، وشارك في بطولته ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وايضا يشارك المصري في فيلم الغربان من بطولة عمرو سعد، والفيلم من نوعية الأعمال الملحمية الأكشن، وتدور أحداثه في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويضم مي عمر، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، وصفاء الطوخي، والعمل من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

آخر أعمال مي عمر

وكانت آخر أعمال مي عمر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

