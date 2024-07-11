نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعد غيابها عن السينما لمدة 5 سنوات، والفيلم بعنوان "المدرسة" كـ إسم مؤقت للعمل الذي يجري له حاليًا عدة ترشيحات والتعاقد الفعلي مع أكثر من نجم والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله تباعًا فى القريب العاجل.

أحدث أعمال حورية فرغلي في الدراما



ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي في الدراما، هو مشاركتها في مسلسل "سيما ماجي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، والذي يتم تصوير مشاهده حاليا، تمهيدا لعرضه قريبا.



أبطال وصناع مسلسل "سيما ماجي"

ومسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاجOP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.



أحداث مسلسل "سيما ماجي"

وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.