نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. كريم فهمي يجتمع مع ياسمين عبدالعزيز في عمل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كريم فهمي خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي، عن مشاركته في مسرحية جديدة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.

كريم فهمي يجتمع مع ياسمين عبدالعزيز في عمل جديد

وقال فهمي: إن شاء الله في مسرحية جديدة تجمعني مع ياسمين عبد العزيز، وتجربة هتعجب الناس، وبيشارك معانا عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، مايان السيد، محمد عبد الرحمن، وغيرهم.

أعمال جمعت كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز

يذكر أن الثنائي كريم فهمي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمعهما مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض عام 2020، حيث ناقش المسلسل قضية الطلاق وأثرها على المرأة في المجتمع العربي، حيث ظهرت من خلاله الفنانة ياسمين عبد العزيز زوجة الفنان شريف منير خلال أحداث المسلسل واسمها غالية عبد الرحمن، ويوضح البرومو الدعائي أن شريف منير يطلقها فجأة، وتتعرف على الفنان كريم فهمي، وضم مسلسل: ياسمين عبد العزيز العديد من الفنانين منهم كريم فهمي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، إسلام جمال، فتحي عبد الوهاب، محمد عز، ثراء جبيل، إيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وتحت قيادة المخرج مصطفى فكري.

آخر أعمال كريم فهمي

وكان آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو فيلم "السرب" مع أحمد السقا، وشارك ضيف شرف، والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، ومن بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار، الذي عر في رمضان 2023، العمل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري