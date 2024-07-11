نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال وصناع فيلم "المصيف" يحتفلون بـ أول يوم تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل أبطال وصناع فيلم "المصيف"، الذي يضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل ونسرين طافش، ببدأ تصوير العمل، أمس، بأحد لوكشينات التصوير بمنطقة الهرم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وشاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها، جزء من الإحتفالات، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "احتفلنا إمبارح بأول يوم تصوير فيلم المصيف، مع النجوم المبدعين خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل والمخرج سليم عدوي وفريق الانتاج الجميل".



أبطال وصناع فيلم "المصيف"

ويشارك في بطولة فيلم "المصيف"، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، نسرين طافش، نبيل عيسي، نشوى بلال، أحمد ماجد،خالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفيلم من إخراج سليم العدوي.

أحداث فيلم "المصيف"



وتدور أحداث فيلم "المصيف" إطار اجتماعي تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، كما يتناول الحياة في الساحل الشمالي، ويناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة منها اختلاف الطبقات.