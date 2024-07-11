نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلعن البعد.. أحدث كليبات نجوى كرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة نجوى كرم أغنيتها الجديدة بعنوان "يلعن البعد"، نشرت عددا من الصور الترويجية عبارة عن تظهر عنوان الأغنية الثانية المصورة من ألبومها بعد مسح الرمز "الكود"، وظهرت تقف أمام المرآة وتكتب عليها اسم الأغنية "يلعن البعد" بأحمر الشفاه.

أحدث أعمال نجوى كرم

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أغاني ألبوم "كاريزما" لـ نجوى كرم

حملت الأغنية الثانية "كاريزما" من كلمات اليكسي قسطنطين، وثالث أغنية "عشر دقايق"، أغنية "واني اشتقتلو"، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة، الأغنية السابعة "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.

آخر أغاني النجمة اللبنانية نجوى

وكان آخر أغاني النجمة اللبنانية نجوى هو فيديو كليب أغنيتها "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب.

كلمات أغنية "حلوة الدنيى"

وبتبقى الدّنيا حلوة حبيبي لو شو ما كان

ظلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان

وبتبقى الدّنيا حلوة حبيبي لو شو ما كان

ظلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان

إيه ظلّك شوف النّصّ المليان

وبعد الدّمعة في ميّة، ميّة ضحكة حلوة

وفوق الشّوكة راح تبقى الوردة، الوردة تضوّي

وبعد الدّمعة في ميّة، ميّة ضحكة حلوة

وفوق الشّوكة راح تبقى الوردة، الوردة تضوّي

ومازالك حدّي غنّي معي، غنّي معي وقول

حلوة الدنيا حبيبي لو شو ما كان

ظلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان

عندك إشيا كثيرة ما عنده ياها غيرك

كلّ لحظة قول يا رب، يا رب كثر خيرك

نفسك عقلك نظرك بعده بشوف اللّون

يعني تأكّد إنّك أغنى حدا بالكون

وبعد الدّمعة

وفوق الشّوكة

وبعد الدّمعة في ميّة، ميّة ضحكة حلوة

وفوق الشّوكة راح تبقى الوردة، الوردة، الوردة تضوّي

وبعد الدّمعة في ميّة، ميّة ضحكة حلوة

وفوق الشّوكة راح تبقى الوردة، الوردة تضوّي

ومازالك حدّي غنّي معي، غنّي معي وقول

حلوة الدنيا حبيبي لو شو ما كان

ظلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان