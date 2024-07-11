نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة ملفتة.. أحدث ظهور لـ شيرين رضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة شيرين رضا علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، عدة صور في أحدث جلسة تصوير لها.

أحدث ظهور لـ شيرين رضا

وظهرت شيرين في تلك الجلسة متألقة ومرتديه في بعض الصور فستانًا ملونًا باللون الأحمر وأيضًا صور مرتدية ملابس "كاجوال".

قرار اعتزال شيرين رضا

سبق، كتبت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها على "إنستجرام"، عبر خاصية الاستوري، قائلة: "كفاية بقى أنا قررت الاعتزال"، مما أثار الجدل والتساؤل عن حقيقة اعتزالها الفن، أو أن الجملة مقصود بها اعتزال السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال شيرين رضا

وكان آخر أعمال شيرين رضا هو فيلم رحلة 404 من بطولة النجمة منى زكي، ودارت أحداثه حول غادة التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر للحج.

وايضا فيلم مقسوم الذي شارك في بطوبته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

ومسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، والذي شاركها بطولته صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، تسنيم مطر، اية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأسامة الهادي، أميرة أديب، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وفيلم الملكة" الذى طرح في دور العرض يوم الخميس الماضى أيضًا، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

زيجات شيرين رضا

تزوجت الفنانة شيرين رضا من المطرب عمرو دياب وأثمر هذا الزواج الذي بدأ بعام 1989 وانتهى بالطلاق عام 1992م عن ابنة واحدة هي «نور»، ثم تزوجت من السعودي «سلطان كمال أدهم» ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرًا.

