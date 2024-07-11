رد صادم من سارة سلامة على منتقدي ملابسها

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة سارة سلامة بالرد على الانتقادات التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها، قالت: كنت بتأثر زمان بالتعليقات السلبية، لكن دلوقتي مش بركز وأهم شيء إني مقتنعة بنفسي وبكل حاجة بعملها.

رد صادم من سارة سلامة علي منتقدي ملابسها

وأضافت سارة سلامة: اللي مش حابب يشوفني ممكن ميشوفش؛ لأني مش هقدر أبرر كل حاجة بعملها في الحياة، أنا ممثلة مش موديل، وليا استايل لبس معين، وفي الآخر هي حرية شخصية وكل واحد يقول اللي هو عايز يقوله، ومحدش هيربي التاني، ومش طبيعي كل الناس تجتمع على حب حاجة.

موقف أحمد سلامة من ملابس ابنته الجريئة

ودائما ما تظهر سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل وجريئة حتى تسائل العديد من الجمهور على موقف، والدها، سبق وتحدث أحمد سلامة في تصريحات تليفزيونية عن علاقته بابنته سارة سلامة وموقفه من ملابسها الجريئة، حيث قال بإن علاقته بإبنته سارة سلامة مثل اي اب وابنة طبيعيين وهي قريبة جدا منه وتأخذ رأيه في جميع الأشياء، خاصة أعمالها الفنية وهو دائما ما ينقل لها وجهة نظره، موضحا: بنزعج جدًّا من تدخل الناس في حياة بنتي الشخصية والكلام عن ملابسها، و99% من اللي موجود على السوشيال ميديا مزيف، ونحن نعيش كارثة الموبايل والإنترنت والديجيتال.

أحدث أعمال سارة سلامة

ومن ناحية اخري، انتهت سارة سلامه من تصوير مسلسل نقطة سوداء، ومن المقرر عرضه خلال الشهر القادم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

اخر اعمال سارة سلامة

وكان اخر اعمال سارة سلامه هو مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.