نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر إطلالة عمرو سعد في الحلقة الثانية من "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض برنامج "بيت السعد" كل يوم اربع علي قناة mbc، ويقدمه الاخوين عمرو سعد واحمد سعد، حلت الفنانة إليسا ضيفة في الحلقة الثانية للبرنامج.

سعر إطلالة عمرو سعد في الحلقة الـ 2 من "بيت السعد"

ظهر عمرو سعد في الحلقة الثانية من برنامج "بيت السعد" بإطلالة من الجينز أنيقة، مكونه من جاكيت جينز يصل سعره إلى 84 ألف جنيه.

موعد عرض برنامج "بيت السعد"

يذكر أن برنامج "بيت السعد" يعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على قناة "MBC 1"، والإعادة في نفس الموعد يوم السبت على شاشة "MBC مصر".

عمرو سعد يتعرض لموقف محرج بسبب الغناء

سبق، كشف الفنان عمرو سعد عن حبه للغناء حيث أكد للفنانة إليسا أنه كان يغني في بدايات حياته، وقال:«كنت باغني في الأول والموضوع جينات معايا»، وقام عمرو بإدعاء الغناء بينما الذي كان يغني هو شقيقه، وعلقت الفنانة إليسا على إدعاء عمرو للغناء قائلة:«إيه الموهبة العظيمة دي».

أحدث أعمال عمرو سعد

من ناحية أخرى، بدأ عمرو سعد التحضير لمسلسله الرمضاني 2025، مع المخرج محمد سامي، ومن تأليفه، وإنتاج صادق الصباح، للعرض ضمن الموسم الرمضانى المقبل، ولم يتم الاستقرار على اسم المسلسل حتى الآن.

آخر أعمال عمرو سعد

وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى، دارت احداثه في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.

وأيضا شارك عمرو سعد في فيلم "المعزة" للمخرجة إيلاريا بوريللي، الذي عرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

