نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى غفران عن عمليات التجميل: الإنسان يشوف شكله حلو طول الوقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المطربة ليلى غفران عن عمليات التجميل، موضحه أنها تلجأ للتجميل ولا ترى أي ضرر في ذلك، قائلة: إن الإنسان يشوف شكله حلو طول الوقت ده شيء كويس ومش عيب، ومش بخاف من التجميل ما دام أختار الأطباء الذين أثق بهم.

آخر أغاني ليلى غفران

وكان آخر أغاني ليلي غفران هي أغنية تحمل اسم أسهلهالك، وأغنية شكرًا يا جرح من كلمات صلاح مندي ومن ألحان هاني فاروق ومن توزيع رفيق عاكف، بجانب أغنية دوس عليا كمان من تأليف حسين السيد وألحان محمد الشربيني، بالإضافة إلى أغنية حبيبك زمان وإشكون وأغنية فيها إيه، وغيرها من الأعمال.

كلمات اغنية أسهلهالك ليلى غفران

حاول تفكر انت ليه بتحب نفسك اكتر

ارجوك تقدر حبى ليك بالشكل دا مش هاقدر

اكمل معاك قلت ايه ؟؟ ولا انت مش هاتتغير..

اسهلهالك

مبقتش مرتاحه معاك ولا مرتحالك

شايفه انى ابعد عن هواك مالى ومالك وسايبهالك

كل اللى بينا انتهى واياك تفكر فيا انا هيا كلمه رغم إنه صعب عليا مش قادره اتحمل بقى ولا انت حاسس بيا

انا هيا كلمه قلتها رغم إنه صعب عليا

مش قادره اتحمل بقى ولا انت حاسس بيا

اسهلهالك

مبقتش مرتاحه معاك ولا مرتحالك

شايفه انى ابعد عن هواك مالى ومالك وسايبهالك

اسهلهالك

مبقتش مرتاحه معاك ولا مرتحالك

شايفه انى ابعد عن هواك مالى ومالك وسايبهالك

زيجات ليلى غفران

تزوجت ليلي غفران أول مرة في حياتها من المنتج إبراهيم العقاد، الذي أنتج لها العديد من الأعمال، والد ابنتها هبة لكن زواجهما لم يدم طويلًا، بعدها ارتبطت بالمخرج المصري أنس دعية، الذي كان في عمر ابنتها إذ كان يصغرها بنحو ثلاثة عقود، لكن الطلاق تم أيضًا بعد عامين من الزواج، والزواج الثالث كان من المطرب العراقي فؤاد مسعود، الذي يكبرها سنًا، وهو الذي غنى لها أغنيته الشهيرة "ليلى يا ليلى"، هذا الزواج لم يدم طويلًا أيضًا لينفصلا ولها منه ابنتان هما نغم وهبة، تطلقت من رجل الأعمال المصري إسماعيل خورشيد، لتتزوح من رجل الأعمال مراد أبو العينين، وهو الزواج الأخير الذي انتهى أيضًا بالانفصال.