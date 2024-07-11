نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط حفل رامي جمال بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النشاط الفني يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلًا غنائيًا، والمقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدورة الثانية يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس القادم، ويمكن حجز التذاكر من خلال منصة تذكرتي الإلكترونية.

أسعار تذاكر حفل رامى جمال بالعلمين

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى بسعر 550 جنيهًا، الفئة الثانية بسعر 50 ألف جنيهًا لطاولة تتسع لستة أفراد، والفئة الثالثة بسعر 80 ألف جنيهًا لطاولة تتسع لثمانية أفراد.

شروط حضور حفل رامي جمال في العلمين:

ممنوع دخول المأكولات.

ممنوع استرجاع التذاكر أو استبدالها.

ممنوع الدخول بعد غلق الأبواب.

أغنية "بيكلموني"

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "بيكلموني" وهي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وجيتار أحمد حسين.